Юлию Норкину похоронили в Подмосковье

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6 июня 2020, 19:49 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Норкина, фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Сегодня на кладбище подмосковного Пушкино состоялись похороны журналистки Юлии Норкиной, супруги Андрея Норкина, скоропостижно скончавшейся в возрасте 52 лет. На прощание пришло около ста человек.

Среди них коллеги покойной: телеведущий Эрнест Мацкявичюс, режиссёр Александр Долинский, ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев.

Андрей Норкин пришел только тогда, когда гроб уже был опущен в могилу, молча постоял и ушел. Он попросил присутствующих журналистов не снимать церемонию на фото и видео.

Изначально сообщалось, что 52-летняя Юлия скончалась в результате инфаркта. Позже появилась информация о том, что она долгое время боролась с тяжелым заболеванием.