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Друг радиоведущей Юлии Норкиной назвал причину ее смерти

, 21:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

Друг радиоведущей Юлии Норкиной назвал причину ее смерти
радиоведущая Юлия Норкина, Facebook

Друг знаменитой российской радиоведущей Юлии Норкиной Евгений Спицын рассказал о причине ее смерти. Информация о внезапном уходе журналистки из жизни поступила в СМИ утром в пятницу, 5 июня.

По словам Спицына, причиной смерти Норкиной стал инфаркт.  Мужчина подчеркнул, что в последнее время Юлия очень переживала из-за пандемии COVID-19, а также из-за проблем, связанных с переходом сына в старшую школу.

Отметим, что радиоведущей, супруге телеведущего Андрея Норкина, было 52 года. Известно, что прощание с Юлией Норкиной состоится 6 июня на Новодеревенском кладбище в подмосковном городе Пушкино.

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