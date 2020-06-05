Друг радиоведущей Юлии Норкиной назвал причину ее смерти

Аргументы Недели → Общество 13+

5 июня 2020, 21:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

радиоведущая Юлия Норкина, Facebook

Друг знаменитой российской радиоведущей Юлии Норкиной Евгений Спицын рассказал о причине ее смерти. Информация о внезапном уходе журналистки из жизни поступила в СМИ утром в пятницу, 5 июня.

По словам Спицына, причиной смерти Норкиной стал инфаркт. Мужчина подчеркнул, что в последнее время Юлия очень переживала из-за пандемии COVID-19, а также из-за проблем, связанных с переходом сына в старшую школу.

Отметим, что радиоведущей, супруге телеведущего Андрея Норкина, было 52 года. Известно, что прощание с Юлией Норкиной состоится 6 июня на Новодеревенском кладбище в подмосковном городе Пушкино.