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СМИ пишут, что журналистка Юлия Норкина была тяжело больна

, 14:18 [ «Аргументы Недели» ]

СМИ пишут, что журналистка Юлия Норкина была тяжело больна
траур, фото: pexels.com

Не стало журналистки, радиоведущей Юлии Норкиной. Сегодня, 6 июня, Юлию провожают в последний путь.
Сообщение мужа Юлии известного телеведущего Андрея Норкина шокировало коллег, знакомых,  поклонников радиоведущей.

Ее знали как сильного журналиста, объективного человека, заботливую маму, в том числе двоих приемных сыновей, мальчиков-подростков.  «Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но в основном людей», — написал вдовец после кончины Юлии.

Друг Юлии Норкиной рассказал, что женщина переживала из-за одного из сыновей, стрессом для нее стала ситуация с коронавирусом. В результате, как рассказал друг, случился инфаркт, и Юлия умерла.

Издание "СтарХит" назвало другую версию смерти журналистки. Оказывается, она страдала тяжелым заболеванием. Из-за страшного диагноза Юлия решилась свести счеты с жизнью.

Певица Наталья Штурм рассказала, что встречалась с Юлией Норкиной на ток-шоу. По ее мнению, Юлия обладала довольно жёстким характером, но при этом всегда отстаивала правду.

"Она всегда выступала по остросоциальным темам на телевизионных программах, я ею просто заслушивалась. Потому что так формулировать мысли, могла только она. Чётко, профессионально, жёстко", - считает артистка.
А еще Штурм в интервью "МК" заметила, что Юлия Норкина была не только умницей, но и настоящей красавицей.

У Юлии остались четверо детей, трое сыновей и дочь, и годовалый внук.

ИЧ

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