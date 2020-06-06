У Юлии Норкиной остались четверо детей и внук

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6 июня 2020, 07:55 [ «Аргументы Недели» ]

Юлия Норкина, фото из Вконтакте

Сегодня, в субботу, 6 июня, в последний путь проводят журналистку, радиоведущую Юлию Норкину.

Первым о смерти супруги сообщил телеведущий Андрей Норкин. Юлии было всего лишь 52 года.

У Юлии остались четверо детей, трое сыновей и дочь, и годовалый внук. Александр - первый сын Юлии Норкиной от предыдущего брака, дочь Александра от Андрея Норкина и двое усыновленных мальчиков-подростки. Внука супругам Норкиным подарила дочь.

Юлия была заботливой мамой. Журналистка часто принимала участие в разных ток-шоу на телевидении, обсуждая проблемы детей, родителей, семей.

"Юльчонка больше нет. Здесь, в этом мире, в котором она спасала не только ежиков, но, в основном, людей", - написал о смерти жены Андрей Норкин.

"Мне будет не хватать её Доброго Юмора, Ее песен от Души для Людей сетях!!!...Слезы не могу....", "Мои искренние соболезнования. Царствия небесного Юлии", - пишут соболезнования пользователи сети. (Орфография и пунктуация авторов сохранены).

Похоронят Юлию Норкину на Новодеревенском кладбище в Пушкино. "Со Староярославского шоссе - поворот направо у храмов. Нужно проехать до кладбища, повернуть налево и двигаться до самого конца территории, там мы будем ориентировочно в 13.30", - объяснил вдовец.

Говорят, у женщины случился инфаркт.