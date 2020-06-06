Путин назвал русский язык «уникальным по своей выразительности и красоте»

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6 июня 2020, 17:39 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин на встрече с деятелями культуры заявил, что русский язык является «основой национальной идентичности». По его словам, для страны это намного больше, чем просто средство общения.

«Он объединяет все народы России, является основой нашей национальной идентичности, нашим великим наследием, уникальным по своей образности, четкости, меткости, выразительности и красоте», - высказал глава государства.

Кроме того, Владимир Путин сообщил, что на продвижение русской культуры и языка денег хватит.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал «символ» возвращения к «нормальной жизни» после коронавирусной пандемии.