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Нарышкин рассказал о «первом шаге» к возвращению нормальной жизни в РФ

, 16:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Нарышкин рассказал о «первом шаге» к возвращению нормальной жизни в РФ
фото: человек в маске, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Председатель оргкомитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин назвал «символ» возвращения к «нормальной жизни» после коронавирусной пандемии.

«Будет, наверное, сегодня справедливо говорить, что и Москва открывается книгой, с книгами возвращается нормальная жизнь в нашей стране … Шаг правильный. По-моему, он вдохновляет всех нас, москвичей и всю страну, говорит о том, что жизнь приходит в нормальное русло», - прокомментировал он открытие книжной ярмарки на Красной площади.

Нарышкин считает, что в период самоизоляции люди стали читать чаще. По его словам, хорошая книга – это не только способ провести досуг, но и «преодолеть трудности и запитаться оптимизмом».

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БА

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