Нарышкин прокомментировал высылку российских дипломатов из Чехии

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6 июня 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Флаг России. Фото: pixabay.com

Директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин предупредил, что после высылки российских дипломатов из Чехии ответные действия со стороны РФ непременно последуют. Обвинения он назвал провокацией.

«Ответные меры будут. Но в целом это, конечно, очень гнусная и подлая провокация со стороны чешских властей», - заявил Нарышкин.

Ранее премьер-министр Чехии Андрей Бабиш объявил о высылке двух российских дипломатов. Их обвиняют в том, что они якобы ввезли в страну яд рицин. Отмечается, что россияне должны покинуть страну в течение двух суток. Посольство России в Чехии опровергло сообщения о ввозе яда.