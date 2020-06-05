В МИД РФ пообещали адекватный ответ действиям Праги в отношении российских дипломатов

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5 июня 2020, 21:47 [ «Аргументы Недели» ]

Здание МИД РФ. Фото: pixabay.com

Департамент информации и печати МИД России прокомментировал ситуацию с «недружественными действиями властей Чехии».

В дипломатическом ведомстве России отметили, что чешская сторона поступила непорядочно и недостойно, пойдя на этот недружественный шаг.

«Без каких-либо оснований власти Чехии нанесли серьезный урон российско-чешским отношениям», – говорится в сообщении.

В департаменте информации и печати МИД России подчеркнули, что «действия Праги получат не только адекватный ответ, но и будут учтены при формировании российской линии в отношении Чехии».

«За такие провокации надо будет отвечать», – говорится в комментарии.

5 июня два сотрудника Российского центра науки и культуры в Праге были объявлены «persona non grata».