Политолог рассказал, кому выгодно ухудшение отношений между Прагой и Москвой

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5 июня 2020, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

флаг Чехии, pixabay.com

Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев в пятницу, 5 июня, прокомментировал информацию о высылке из Чехии двух российских дипломатов. Ранее сегодня об этом объявил чешский премьер Андрей Бабиш.

По словам премьер-министра Чехии, один из российских дипломатов передал в контрразведку выдуманную информацию о якобы доставленном в Прагу одним из дипломатов из России яде.

Политолог Вадим Трухачев в беседе с Радио Sputnik заявил, что Андрей Бабиш в настоящий момент находится в поле зрения антироссийской оппозиции, однако по иным вопросам. Политика буквально "травят", поэтому ему приходится уступать оппозиционерам. "Был там рицин, не было там рицина – это не имеет никакого значения", – заметил эксперт и добавил, что для чешского премьера в настоящий момент важно сохранить свой пост.

Доцент РГГУ уточнил, что ухудшение отношений между Москвой и Прагой выгодно кругам в чешской элите и чешском обществе, которые не намерены развивать связи с РФ и нередко называют президента Земана и премьера Бабиша пророссийскими политическими деятелями. Выгодно это и "заокеанским кругам", желающим втянуть Чехию в орбиту своего влияния, так как официальная Прага только "через раз говорит "да" Вашингтону.