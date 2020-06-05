Чехия выдворит двух российских дипломатов, дезинформаторы уже объявлены персонами non grata

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5 июня 2020, 15:48 [ «Аргументы Недели» ]

Чехия объявила двух российских дипломатов-дезинформаторов будут выдворены из страны. Глава местного МИД сообщил, что понимает, что Россия скорее всего ответит на этот шаг, но готов к этому.

Депортация сотрудников посольства - это продолжение истории о покушении на чешских политиков. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что сообщение о подготовке диверсии российскими спецслужбами было дезинформацией, вину за распространение которой несут именно работники российской дипмиссии в Праге. Причиной дезинформации премьер назвал "внутреннюю борьбу между сотрудниками российского посольства".

Бабиш подчеркнул, что эта история подорвала репутацию России в чешском обществе и осложнила чешско-российские отношения. Глава чешского МИД Томаш Петршичек подчеркнул, что хотел решить с Россией вопрос дипломатическим путём, непублично, однако российская сторона отказалась. О предстоящем выдворении сообщило чешское издание Hospodářské noviny, ссылаясь на источники.

Праге пришлось объявить сотрудников посольства персонами non grata, но имена дипломатов не называются. МИД России пока ситуацию не комментирует.