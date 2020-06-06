Владимир Путин пообещал, что денег на продвижение русской культуры и языка хватит

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6 июня 2020, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: Владимир Путин, kremlin.ru

Владимир Путин попросил деятелей культуры внести свои предложения по выходу учреждений из вынужденных каникул из-за пандемии коронавируса нового типа. Учреждения должны вернуться к своей работе с минимальными потерями.

«Хотел бы услышать от вас, какие дополнительные меры, по вашему мнению, нужны, чтобы наши музеи, театры, цирки, выставочные и концертные залы, библиотеки, музыкальные школы, кинематограф вышли из вынужденных каникул...», — сказал глава государства в ходе встречи с деятелями культуры.

На продвижение русской культуры денег хватит, отметил президент в ответ на вопрос поэта, драматурга, переводчика произведений Александра Пушкина Джона Генри Лоуэнфельда. «Что касается вашего замечания, что это недорого, ну, я думаю, что на то, что вы предлагаете, на продвижение русской культуры и русского языка - наследия Пушкина, денег у нас хватит, несмотря на падение цен на нефть. Тем более, что эти цены уже повышаются».