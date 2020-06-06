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Путин вывел Ростуризм из подчинения Минэкономразвития и передал агентство в подчинение правительству

, 12:06 [ «Аргументы Недели» ]

Путин вывел Ростуризм из подчинения Минэкономразвития и передал агентство в подчинение правительству
Дмитрий Чернышенко, фото: Gazprom-Media Holding, globallookpress.com

Президент РФ Владимир Путин вывел Ростуризм из подчинения Минэкономразвития и передал агентство в подчинение правительству. Ростуризм входил в структуру Минэкономразвития (МЭР). Глава государства подписал указ о переподчинении Федерального агентства по туризму (Ростуризм) напрямую правительству,  вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

Чернышенко  курирует в правительстве развитие внутреннего и въездного туризма. За Ростуризмом останутся функции надзора за туроператорами, - передает РИА Новости.

Решение передать Ростуризм в подчинение правительству «связано с общенациональным планом восстановления экономики после пандемии коронавируса», - сообщает Интерфакс. Ростуризм станет ответственным за реализацию мер поддержки для туристической отрасли.

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