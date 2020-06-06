Владимир Путин стремится скорее выйти из ограничений по коронавирусу

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6 июня 2020, 16:18 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Путин, фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Глава государства Владимир Путин на встрече с деятелями культуры отметил, что необходимо стремиться к тому, чтобы выходить из введенных из-за коронавируса мер как можно скорее.

"Все-таки будем стремиться к тому, чтобы выходить из этой ситуации как можно быстрее. Осознанно, спокойно, но как можно быстрее", - сказал Владимир Путин.

Владимир Путин попросил деятелей культуры внести свои предложения по выходу учреждений из вынужденных каникул из-за пандемии коронавируса нового типа.

В понедельник, 1 июня, президент РФ заявил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа на территории страны в настоящий момент стабилизируется.