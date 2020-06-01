Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Путин заявил, что Россия возвращается к нормальной жизни после вспышки COVID-19

, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Путин заявил, что Россия возвращается к нормальной жизни после вспышки COVID-19
президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 1 июня, заявил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа на территории страны в настоящий момент стабилизируется.

Глава государства уточнил, что в России удалось не допустить "взрывного характера" развития ситуации с COVID-19, вследствие чего страна постепенно возвращается к нормальной жизни.

Владимир Путин обратил внимание на то, что с начала борьбы с пандемией коронавирусной инфекции произошли серьезные события, и в целом, жителям страны и властям удалось сообща решить главную задачу – не допустить негативного сценария развития эпидемии.

ЕТ

В мире

Украинский журналист Гордон придумал способ забрать Крым у России без войны

Украинский журналист Гордон придумал способ забрать Крым у России без войны

Дмитрий Гордон, киевский журналист, рассказал, как «вернуть» Крымский полуостров в состав Украины без ведения боевых действий. По данному вопросу Гордон высказался, выступая в российском радиоэфире.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью