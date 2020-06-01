Путин заявил, что Россия возвращается к нормальной жизни после вспышки COVID-19

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1 июня 2020, 16:36 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

президент России Владимир Путин, Kremlin Pool/Global Look Press

Президент Российской Федерации Владимир Путин в понедельник, 1 июня, заявил, что ситуация с распространением коронавируса нового типа на территории страны в настоящий момент стабилизируется.

Глава государства уточнил, что в России удалось не допустить "взрывного характера" развития ситуации с COVID-19, вследствие чего страна постепенно возвращается к нормальной жизни.

Владимир Путин обратил внимание на то, что с начала борьбы с пандемией коронавирусной инфекции произошли серьезные события, и в целом, жителям страны и властям удалось сообща решить главную задачу – не допустить негативного сценария развития эпидемии.