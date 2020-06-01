За сутки в России выявили 9 035 новых случаев заражения COVID-19

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1 июня 2020, 10:42 [ «Аргументы Недели» ]

анализ крови, Robin Utrecht/Keystone Press Agency

В России за минувшие сутки коронавирусом нового типа заразились 9 035 человек. Соответствующие данные предоставили 1 июня в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19 в стране.

Согласно последней информации, новые случаи заражения коронавирусной инфекцией были выявлены за прошедшие сутки в 84 регионах Российской Федерации. У 3 622 пациентов нет никаких клинических проявлений заболевания.

В общей сложности с начала пандемии в РФ зарегистрировано 414 878 случаев коронавируса нового типа в 85 регионах.