Артистка Елена Воробей заразилась COVID-19

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

1 июня 2020, 10:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Instagram

Елена Воробей, Anatoly Lomohov/Russian Look

Знаменитая российская артистка Елена Воробей заразилась коронавирусом нового типа. Об этом она сообщила подписчикам поздно вечером в воскресенье, 31 июня, на своей страничке в социальной сети

Елена три дня назад узнала о том, что заражена, однако не решалась публично рассказать об этом. Во-первых, актриса не хотела беспокоить своего отца, а во-вторых, решила лишний раз не напоминать о коронавирусной инфекции.

Воробей уточнила, что ранее у нее возникло легкое недомогание, появился кашель, однако, не слишком сильный. В ближайшее время артистка должна будет сделать компьютерную томографию, чтобы узнать, охватила ли болезнь легкие.