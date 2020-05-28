Елена Воробей высказалась о ситуации с «безденежьем» артистов

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28 мая 2020, 09:58 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Собеседник

Елена Воробей, Natalia Shakhanova/Global Look Press

Знаменитая российская артистка Елена Воробей в рамках разговора с журналистами признала, что актеры и музыканты сидят без работы уже третий месяц, однако у всех разная финансовая ситуация.

Воробей уточнила, что театральным артистам – государственникам, бюджетникам – в это непростое время полагаются выплаты. А вот самозанятым и "ИП-шникам" никто ничего не платит.

Елена подчеркнула, что отсутствие работы очень угнетает. Артистка напомнила, что она является кормильцем в своей семье, поэтому ситуация для нее складывается не слишком удачно. Она даже приняла решение продать свою квартиру в Черногории.

Воробей также призвала помнить о людях, которым в настоящий момент тяжелее, а также оказывать помощь нуждающимся. Знаменитость заметила, что доставляет продукты первой необходимости гражданам, которые не могут выйти из дома из-за COVID-19.