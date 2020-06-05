Житель Пермского края вернул найденные им в банкомате 40 тысяч рублей

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5 июня 2020, 19:43 [ «Аргументы Недели» ] Источник: chaiknet.ru

Банкомат. Фото: pixabay.com

Житель пермского города Чайковский заслужил благодарность местной полиции. Стражи порядка поблагодарили его за порядочность и активную гражданскую позицию.

28-летний горожанин обратился в отдел полиции по Чайковскому городскому округу и рассказал, что после нескольких неудачных попыток вложить свою банковскую карту в картоприемник банкомата, увидел в нем деньги – около 40 тысяч рублей. Мужчина решил сообщить о неожиданной находке в полицию.

Сотрудники полиции установили, что купюры, обнаруженные чайковцем, были оставлены в купюроприемнике банкомата клиенткой того же банка, которая снимала деньги с карты несколькими минутами ранее. Стражи порядка вернули денежные средства владелице.

О том, что, кроме благодарности получил житель Чайковского, не сообщается.