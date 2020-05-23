Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

В Подмосковье взорвали банкомат Сбербанка

, 15:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

В Подмосковье взорвали банкомат Сбербанка
фото: банкомат, pixabay.com

В субботу, 23 мая, двое неизвестных злоумышленников взорвали банкомат Сбербанка в подмосковных Химках и скрылись. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Неизвестные лица проникли в помещение на улице Карла Маркса, дом 2. Предположительно, взорвали банкомат», - уточнили в ведомстве.

Проводится проверка, направленная на выявление всех обстоятельств произошедшего инцидента. Устанавливается сумма, причинённого ущерба. Нарушителей ищет полиция.

Ранее сообщалось, что в офисе "Альфа-банка" на Земляном Валу в Москве мужчина угрожает взорвать здание и взял заложников. Названа причина поступка. 

БА

В мире

Гемпель выразил свое мнение об отказе Украины участвовать в заседании СБ ООН по формуле Арриа

Гемпель выразил свое мнение об отказе Украины участвовать в заседании СБ ООН по формуле Арриа

Глава комитета по межнациональным отношениям парламента Крыма Юрий Гемпель выразил мнение об отказе представителей Украины участвовать в инициированном Россией заседании Совбеза ООН по формуле Арриа.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью