В Подмосковье взорвали банкомат Сбербанка

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23 мая 2020, 15:01 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: банкомат, pixabay.com

В субботу, 23 мая, двое неизвестных злоумышленников взорвали банкомат Сбербанка в подмосковных Химках и скрылись. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Московской области.

«Неизвестные лица проникли в помещение на улице Карла Маркса, дом 2. Предположительно, взорвали банкомат», - уточнили в ведомстве.

Проводится проверка, направленная на выявление всех обстоятельств произошедшего инцидента. Устанавливается сумма, причинённого ущерба. Нарушителей ищет полиция.

Ранее сообщалось, что в офисе "Альфа-банка" на Земляном Валу в Москве мужчина угрожает взорвать здание и взял заложников. Названа причина поступка.