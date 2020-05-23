Названы приметы мужчины , который захватил заложников в Альфа-банке

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23 мая 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: сайт МВД РФ

Представитель экстренных служб сообщил, что неизвестный захватил не менее пяти заложников в офисе «Альфа-банка» на Земляном Валу в Москве. По его словам, мужчина одет в черную куртку и спортивные штаны.

«В его руках желтый пакет, по его словам - со взрывным устройством внутри», - пояснил он.

По словам очевидцев, мужчина одет в форму доставки «Деливери Клаб», а из рюкзака у него торчат провода, некоторые даже заметили кнопку в руках.

Источник добавил, что на место выехал СОБР Росгвардии и все оперативные службы.

Ранее сообщалось, что полицейские вступили в переговоры со злоумышленником. Он взял в заложники не менее пяти граждан и угрожал взорвать здание. Однако 20-летняя сотрудница успела позвонить в полицию и сообщить о случившемся.