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Названы приметы мужчины , который захватил заложников в Альфа-банке

, 14:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Названы приметы мужчины , который захватил заложников в Альфа-банке
фото: сайт МВД РФ

Представитель экстренных служб сообщил, что неизвестный захватил не менее пяти заложников в офисе «Альфа-банка» на Земляном Валу в Москве. По его словам, мужчина одет в черную куртку и спортивные штаны.

«В его руках желтый пакет, по его словам - со взрывным устройством внутри», - пояснил он.

По словам очевидцев, мужчина одет в форму доставки «Деливери Клаб», а из рюкзака у него торчат провода, некоторые даже заметили кнопку в руках. 

Источник добавил, что на место выехал СОБР Росгвардии и все оперативные службы.

Ранее сообщалось, что полицейские вступили в переговоры со злоумышленником. Он взял в заложники не менее пяти граждан и угрожал взорвать здание. Однако 20-летняя сотрудница успела позвонить в полицию и сообщить о случившемся.

БА

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