Источник: полиция начала переговоры с захватчиком отделения банка в Москве

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23 мая 2020, 14:38 [ «Аргументы Недели» ]

полицейский, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Днем в субботу, 23 мая, источник сообщил, что сотрудники столичной полиции начали переговоры с человеком, который якобы захватил заложников в отделении "Альфа-банка" на Земляном валу в Москве.

Согласно данным Telegram-канала Mash, полицейские вступили в переговоры со злоумышленником. Уточняется, что вход и выход из отделения банка в настоящий момент перекрыты.

Ранее сообщалось, что 20-летняя сотрудница "Альфа-банка" позвонила в правоохранительные органы и сообщила, что неизвестный угрожает взорвать отделение. Сейчас связи с ней нет.