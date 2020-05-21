В Пензе местный житель обчищал банкоматы, маскируясь под старика

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21 мая 2020, 11:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: lenta.ru

Дежурная часть. Фото: сайт МВД

Оперативники уголовного розыска Пензы задержали 39-летнего мужчину по подозрению в кражах денег из банкоматов.

В апреля из двух банкоматов в торговых центрах Пензы было похищено более двадцати миллионов рублей. По видеозаписям было установлено, что к банкоматам подходил пожилой человек в форме инкассатора, открывал аппараты и извлекал кассеты с деньгами.

Подозреваемого поймали, он сознался в кражах и сообщил, что хранил похищенные деньги в тайнике в подвале дома. На кадрах также показана латексная маска с внешностью пожилого мужчины, форменная одежда и аксессуары сотрудника инкассаторской службы, специальное оборудование для вскрытия банкоматов.

Выяснилось, что подозреваемый ранее занимался техническим обслуживанием платежных терминалов и хорошо знал их устройство. На его автомобиле обнаружены фальшивые госномера.

Сейчас устанавливается причастность мужчины к другим аналогичным преступлениям.

Ранее неизвестные ограбили банкомат в Петербурге на 10 миллионов рублей.