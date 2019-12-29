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Аргументы Недели. 50(694) от 25.12.19 Скачать номер

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Неизвестные ограбили банкомат в Петербурге на 10 миллионов рублей

, 13:38 [ «Аргументы Недели» ]

Неизвестные ограбили банкомат в Петербурге на 10 миллионов рублей
Aleksandr Schemlyaev, globallookpress.com

Неизвестные в одном из гипермаркетов Санкт-Петербурга ограбили банкомат почти на 10 миллионов рублей. Преступление совершено в гипермаркете на улице Кузнецовской вечером 27 декабря.

По данным полиции, грабители в черных очках вошли в гипермаркет, взломали замок дверцы банкомата, ввели код безопасности и забрали шесть кассет с деньгами. Грабители скрылись с похищенными деньгами на белом микроавтобусе "Форд Транзит" с подложными госзнаками.  Как уточнили в полиции, похищено 9,7 миллиона рублей.

По данным МВД, в том же вечер злоумышленники попытались вскрыть банкомат в гипермаркете на Бухарестской улице. Там их заметил охранник, и они сбежали из магазина без добычи.

Полиция в Петербурге разыскивает подозреваемых в ограблении банкомата.

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