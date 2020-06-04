Генерал ФСБ оценил поведение встающих на колени полицейских в США

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4 июня 2020, 22:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: "Взгляд"

протесты в США, фото: Nilsson Nils Petter/Aftonbladet

Полицейские могли вставать на колени по приказу руководства для снижения агрессии, но это не даст результатов, считает генерал-лейтенант полиции в отставке, генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов.

«Сами офицеры на колени никогда не встанут. Значит, их на колени поставили начальники. Мне кажется, здесь разыгрывается простая карта – унизив достоинство сотрудников полиции в глазах погромщиков, снизить накал страстей и каким-то образом выиграть время. Знаете, есть такое выражение - чтобы сохранить целое, надо отдать маленькую дольку», – сказал Михайлов. Но это не принесет нужного эффекта, а только усилит погромы и деморализует полицию. По словам генерала, участники погромов не хотят работать, адаптироваться в Америке, а хотят только получать блага от властей. Как бы ни получилось так, что протестующие захотят поставить на колени мэра того или иного города или губернатора какого-либо штата.

По данным американских СМИ, сотрудники полиции опустились на одно колено в Нью-Йорке, Флориде, Вашингтоне и Калифорнии. В Флинте (Мичиган) полиция прошла с участниками акций в одной колонне. В Фергюсоне (Миссури) полицейские стояли на коленях девять минут. Именно столько подозреваемый в убийстве полицейский Дерек Чавен коленом давил на шею Джорджу Флойду.

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