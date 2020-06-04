Экс-глава Пентагона обвинил Трампа в расколе США

Аргументы Недели → В мире 13+

4 июня 2020, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис поддерживает протесты американцев из-за убийства полицейским темнокожего американца Джорджа Флойда. Мэттис также осуждает применение военной силы и призывает к уважению конституционных прав.



Дональд Трамп не пытается в сложной ситуации объединить народ. Отсутствие внимания к проблемам государства вылилось в серьёзные протестные акции. Американский народ может объединиться и без участия Трампа, - заявляет Джеймс Мэттис.



На протесты в американских городах с каждым днём выходит всё больше людей. Протестующие ложатся на дороги, площадь перед Белым домом, чтобы показать, как умирал убитый сотрудником полиции Миннеаполиса Джордж Флойд.



В ряде штатов сожгли здания полиции, торговые центры. Нарушается транспортное сообщение, происходят столкновения с правоохранителями. Полиция вынуждена применять оружие, появляются новые жертвы. Маттис призывает привлекать к ответственности тех, кто превышает свои полномочия при исполнении служебных обязанностей.



