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Экс-глава Пентагона обвинил Трампа в расколе США

, 18:09 [ «Аргументы Недели» ]

Экс-глава Пентагона обвинил Трампа в расколе США

Бывший глава Пентагона Джеймс Мэттис поддерживает протесты американцев из-за убийства полицейским темнокожего американца Джорджа Флойда. Мэттис также осуждает применение военной силы и призывает к уважению конституционных прав.

Дональд Трамп не пытается в сложной ситуации объединить народ. Отсутствие внимания к проблемам государства вылилось в серьёзные протестные акции. Американский народ может объединиться и без участия Трампа, - заявляет Джеймс Мэттис.

На протесты в американских городах с каждым днём выходит всё больше людей. Протестующие ложатся на дороги, площадь перед Белым домом, чтобы показать, как умирал убитый сотрудником полиции Миннеаполиса Джордж Флойд.

В ряде штатов сожгли здания полиции, торговые центры. Нарушается транспортное сообщение, происходят столкновения с правоохранителями. Полиция вынуждена применять оружие, появляются новые жертвы. Маттис призывает привлекать к ответственности тех, кто превышает свои полномочия при исполнении служебных обязанностей.

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