Сколько потерял Потанин за день после аварии на ТЭЦ в Норильске

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4 июня 2020, 18:20 [ «Аргументы Недели» ]

Владимир Потанин. Фото: kremlin.ru

Глава «Норникеля» Владимир Потанин, богатейший человек России по мнению Forbes потерял 1,6 миллиарда долларов после аварии на принадлежащей его компании ТЭЦ в Норильске. Об этом говорят данные счетчика Forbes Real-Time.

В четверг, 4 июня, падение акций «Норникеля» на Московской бирже ускорилось, котировки впервые с 7 мая опустились ниже ₽20 тыс.

Потанин вошел в тройку наиболее обедневших за день миллиардеров вместе с китайским бизнесменом Цинь Иньлиньом (минус 7,5 миллиарда долларов) и Марком Цукербергом (минус 926 миллионов долларов). Тем не менее, Потанин остается самым богатым бизнесменом России.

МЧС России попросило задействовать зарубежные спутники дистанционного зондирования, чтобы заснять разлив топлива в Норильске.

Потонет ли Потанин в Норильске?