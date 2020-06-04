В России примут около 50 законов, если поправки в Конституцию будут поддержаны

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламенту «придется принимать порядка 50 конституционных законов, которые будут вытекать из принятых норм Конституции в том случае, если на общероссийском голосовании эти поправки будут поддержаны».
В интервью телеканалу «Россия 24» он отметил, что поправки в Конституцию наполняют понятие «социальное государство» конкретным содержанием.
«Декларативная, если хотите, позиция социального государства сейчас наполнена уже конкретным содержанием», – сказал спикер ГД.
Ранее сообщалось, что пять российских регионов выразили желание провести электронное голосование по поправкам в Конституцию.