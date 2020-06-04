В России примут около 50 законов, если поправки в Конституцию будут поддержаны

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4 июня 2020, 11:43 [ «Аргументы Недели» ]

Обсуждение поправок к Конституции РФ. Фото: сайт Госдума РФ

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что парламенту «придется принимать порядка 50 конституционных законов, которые будут вытекать из принятых норм Конституции в том случае, если на общероссийском голосовании эти поправки будут поддержаны».

В интервью телеканалу «Россия 24» он отметил, что поправки в Конституцию наполняют понятие «социальное государство» конкретным содержанием.

«Декларативная, если хотите, позиция социального государства сейчас наполнена уже конкретным содержанием», – сказал спикер ГД.

Ранее сообщалось, что пять российских регионов выразили желание провести электронное голосование по поправкам в Конституцию.