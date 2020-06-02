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Голосование по Конституции до 1 июля может проходить в течение шести дней на открытом воздухе

, 13:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: rg.ru

Голосование по Конституции до 1 июля может проходить в течение шести дней на открытом воздухе
Обсуждение поправок к Конституции РФ. Фото: сайт Госдума РФ

1 июля – в официальный день проведения общероссийского голосования по поправкам в Конституцию, участки откроются только в помещениях участковых комиссий.

Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что в предшествующие шесть дней возможна организация пунктов на открытом воздухе.

По словам Памфиловой, это необходимо, чтобы избежать скопления людей и, как она отметила, «разного рода сдвоений каких-то данных».

Кроме этого, такой подход к голосованию даст членам комиссий время и возможность проверить все списки.

Что касается мер безопасности, то в Роспотребнадзоре предупредили, что граждан могут попросить временно снять защитную маску при предъявлении документов, которые, в свою очередь, не рекомендуют передавать в руки членам участковых комиссий.

ДВа

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