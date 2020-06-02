Россиянам во время голосования придется снимать маски

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2 июня 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели» ]

Конституция. Фото: Замир Усманов/globallookpress.com

В Роспотребнадзре рассказали о том, как будет проходить процедура голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. В ведомстве предупредили, что граждан могут попросить временно снять защитную маску.

«Гражданам, прибывшим для голосования в защитных медицинских масках, рекомендовать кратковременно снимать их при предъявлении документов, удостоверяющих личность», - сообщили в Роспотребнадзоре.

Отмечается, что документ, удостоверяющий личность, не нужно будет передавать в руки члену комиссии. Достаточно будет предъявить его в развернутом виде и по просьбе показать все необходимые страницы.