Россиянам во время голосования придется снимать маски

В Роспотребнадзре рассказали о том, как будет проходить процедура голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. В ведомстве предупредили, что граждан могут попросить временно снять защитную маску.
«Гражданам, прибывшим для голосования в защитных медицинских масках, рекомендовать кратковременно снимать их при предъявлении документов, удостоверяющих личность», - сообщили в Роспотребнадзоре.
Отмечается, что документ, удостоверяющий личность, не нужно будет передавать в руки члену комиссии. Достаточно будет предъявить его в развернутом виде и по просьбе показать все необходимые страницы.