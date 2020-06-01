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1 июня 2020, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ 1 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.

В тексте указа также говорится о «необходимости обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

С предложением провести голосование 1 июля на совещании выступила глава ЦИК Элла Памфилова. Владимир Путин согласился с главой ЦИК, добавив, что «голосование может пройти в этот день, если это не будет мешать проведению ЕГЭ».