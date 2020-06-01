Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ 1 июля

, 22:30 [ «Аргументы Недели» ]

Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ 1 июля
Президент РФ Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Путин подписал указ о проведении общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ 1 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля общероссийского голосования по поправкам к Конституции РФ.

В тексте указа также говорится о «необходимости обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции».

С предложением провести голосование 1 июля на совещании выступила глава ЦИК Элла Памфилова. Владимир Путин согласился с главой ЦИК, добавив, что «голосование может пройти в этот день, если это не будет мешать проведению ЕГЭ».

ДВа

В мире

Украинский журналист Гордон придумал способ забрать Крым у России без войны

Украинский журналист Гордон придумал способ забрать Крым у России без войны

Дмитрий Гордон, киевский журналист, рассказал, как «вернуть» Крымский полуостров в состав Украины без ведения боевых действий. По данному вопросу Гордон высказался, выступая в российском радиоэфире.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью