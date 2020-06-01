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Памфилова допускает проведение электронного голосования в 2-3 регионах

, 20:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Памфилова допускает проведение электронного голосования в 2-3 регионах
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова. Фото: kremlin.ru

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова заявила, что в двух-трех российских регионах может быть проведено электронное голосование по поправкам в Конституцию.

По ее словам, это станет возможным, «если решат регионы» и докажут, что готовы к проведению дистанционного электронного голосования.

Она также отметила, что будет широко использоваться «наше изобретение – «Мобильный избиратель», которое «позволяет снять все барьеры для людей».

Панфилова также не рассматривает возможность голосования по почте, поскольку в таком методе «очень много вопросов» как с точки зрения санитарной безопасности, так и обеспечения общественного контроля.

ДВа

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