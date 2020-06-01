Памфилова рассказала, как будет проходить голосование по Конституции на дому

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, каким образом будет проводиться голосование по внесению поправок в Конституцию РФ на дому.
Памфилова отметила, что в ЦИК решили расширить перечень россиян, которые имеют возможность голосовать из дома. Теперь это могут сделать не только маломобильные и пожилые граждане, но и те, кто не может оставить кого-то из родственников одного дома.
«При этом мы исключили возможность прямых контактов: никто из членов комиссии и наблюдателей в саму квартиру, в дом заходить не будет», - заявила глава ЦИК. Она отметила, что это делается в целях безопасности граждан в связи с ситуацией с распространением коронавируса COVID-19 в стране.