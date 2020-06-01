Памфилова рассказала, как будет проходить голосование по Конституции на дому

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1 июня 2020, 17:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Элла Памфилова. Фото: globallookpress.com/ Photographer © АГН Москва

Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова рассказала, каким образом будет проводиться голосование по внесению поправок в Конституцию РФ на дому.

Памфилова отметила, что в ЦИК решили расширить перечень россиян, которые имеют возможность голосовать из дома. Теперь это могут сделать не только маломобильные и пожилые граждане, но и те, кто не может оставить кого-то из родственников одного дома.

«При этом мы исключили возможность прямых контактов: никто из членов комиссии и наблюдателей в саму квартиру, в дом заходить не будет», - заявила глава ЦИК. Она отметила, что это делается в целях безопасности граждан в связи с ситуацией с распространением коронавируса COVID-19 в стране.