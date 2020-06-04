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4 июня 2020, 10:32 [ «Аргументы Недели» ]

Голосование по поправкам к Конституции РФ. Фото: сайт Госдума РФ

Пять российских регионов выразили желание провести электронное голосование по поправкам в Конституцию РФ. Центризбирком России сегодня на заседании примет порядок дистанционного электронного голосования при проведении Общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Выступать по этой теме на заседании ЦИК будут представители Москвы, Санкт-Петербурга, Карелии, Нижегородской области и Красноярского края.

Судя по опубликованной повестке, на заседании по вопросу об электронном голосовании выступят министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев и президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Собранию 15 января предложил ряд важных поправок в Конституцию. Из-за коронавируса дата голосования перенесена. 1 июня Путин назначил голосование на 1 июля. Голосование будет проходить также в течение шести дней до этой даты, чтобы рассредоточить потоки населения и снизить риск заболеваемости коронавирусом.