Кто покрывает распродажу Москвы?

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4 июня 2020, 11:10 [ «Аргументы Недели», Егор КАРГАЛИЦКИЙ ]

"Отмывание денег", фото соцсети

История вокруг дурно пахнущих сделок Валентина Влахно и Алевтины Моисеевой, о которых мы рассказывали в материале «Златоглавая задаром», набирает обороты. Редакция «АН» направила запросы с просьбой разобраться в несправедливости в ряд структур, в числе которых столичный Департамент городского имуществ и УВД по ЦАО Москвы. Однако ответы представителей власти буквально сломали логику и здравый смысл.

Напомним, редакция «АН» проводит расследование по делу о массовой скупке коммерческих и торговых площадей, которые принадлежат городу. Через подконтрольные фирмы группа «энтузиастов», напоминающая дуэт Базилио и Алисы, из раза в раз приобретает у ДГИ площади в собственность за бесценок. А дальше эти площади продаются уже по рыночной цене, а все концы в воду – фирма, которая «покупала» помещения у ДГИ ликвидируется. То есть реализуется старая шутка о главной цыганской тайне, ставшей девизом всех аферистов: «Краденный конь – дешевле купленного». Подробная схема, как это происходит, изложена в прошлом материале.

За державу становится обидно – получается, что какие-то дельцы обворовывают ДГИ Москвы, а город недополучает прибыли. Очевидно, что эта схема возможна только при участии самих сотрудников ДГИ, которым перед продажей имущества компаниям Влахно и Моисеевой, просто нужно занизить стоимость городских площадей.

Самый смешной ответ пришёл из ДГИ. Похоже, руководство Департамента совсем не волнует то, что городскую недвижимость отдают за бесценок – вряд ли в структуре работают идиоты, поэтому об ошибке речи быть не может. Так в своём ответе, для пущей важности зачем-то цитируются положения 159-ФЗ и на голубом глазу заявляется – мы всё сделали по закону! А если не устраивает, субъекты малого и среднего бизнеса могут обжаловать независимую оценку стоимости недвижимости. Конечно. Сейчас Влахно и Моисеева побегут протестовать против цены в один рубль, когда площади стоили пять! В ДГИ даже не пытались объяснить ценообразование (а есть ли оно?) и фактически прикрылись презумпцией невиновности. А не основание ли это для подозрений, что в продаже по бросовым ценам замешана верхушка Департамента?

Доказывать наличие умысла в действиях сотрудников ДГИ, по-хорошему, дело не редакции, а правоохранительных органов. Однако и здесь нашла коса на камень. На наш запрос в УВД по ЦАО г. Москва подтвердили, что «в материале проверки содержатся признаки преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ» (мошенничество). Чтобы в этом удостовериться УВД по ЦАО даже направило запрос в ДГИ, чтобы выяснить, а был ли ущерб? Ответ сотрудники полиции не получили. Но ведь можно предположить, что там не хотят выносить сор из избы? Легко. Полицейские подёргали и за другую ниточку – попытались получить объяснения от Моисеевой и Влахно. Но, увы, мэр ввёл «ограничительные меры» в связи с коронавирусом. Так в УВД по ЦАО прикрылись распоряжением С. Собянина и решили, что если в установленные сроки никак не привести Моисееву и Влахно, то и ладно. Игра не стоит свеч, всё слишком трудно. В своём ответе УВД по ЦАО указывает, что решили не возбуждать уголовное дело, потому что ДГИ им не ответил, а потенциальные преступники не приходят к ним с повинной.

Какое-то плюшевое УВД в ЦАО. Даже хочется их пожалеть, за то, что их так дерзко проигнорировали. Может быть, теперь и улики нужно собирать самим, чтобы полицейские открывали уголовные дела и использовали свои полномочия?

Впрочем, в аналогичной ситуации, где Влахно и его юристы обвиняют А. Мищенко в мошенничестве (подробнее в материале «Следствие ведут шутники»), сотрудники УВД по ЦАО без каких-либо весомых оснований возбудили уголовное дело, не стали опускаться до повесток свидетелям и без лишнего пиетета устроили у них обыски и силой привели на допрос.

Очень интересно, почему же в отношение Мищенко, Трушина и Вахлаковой применялись самые жёсткие меры, граничащие с беспределом, а в отношении Влахно и Моисеевой у полицейский из ЦАО сразу опускаются руки?

Не связана ли эта избирательность с тем, что деятельность этих граждан прикрывается кем-то, кто имеет тесные связи со столичным руководством, и не отмывают ли они деньги чиновников? Иначе чем ещё можно объяснить такую неприкасаемость и нежелание ДГИ и УВД по ЦАО разобраться в ситуации?

«АН» продолжает следить событиями и с нетерпением ждёт ответов из Следственного комитета, Прокуратуры и ФСБ. Остаётся надежда, что не вся власть под предлогом коронавируса самоустранилась от решения проблем.