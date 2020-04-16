Следствие ведут шутники?

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16 апреля 2020, 19:17 [ «Аргументы Недели», Егор КАГАРЛИЦКИЙ ]

Зал судебных заседаний, Zamir Usmanov / globallookpress.com

Похоже у резидентов Comedy Сlub наконец появились достойные конкуренты. Фокусы и хохмы, которые выкидывают в Москве следователь УВД СВАО С. Н. Назаров, зампрокурора по СВАО Н. И. Красиков и оперуполномоченный УВД ЦАО Е. С. Чепик, могут заткнуть за пояс перформансы Гарика «Бульдога» Харламова и Тимура «Каштана» Батрутдинова. Да и циничные шутки Павла Воли эта компания переплюнет враз. Последний стендап этих юмористов – уголовное дело за мошенничество, которое они завели в отношение бизнесмена и мецената А. Мищенко за то, что тот отсудил деньги, которые ему были должны.

Напомним историю. Некогда А. Мищенко был одним из учредителей ООО «Рой-Форт». В 2017 г. у фирмы начались серьёзные финансовые проблемы, а единственным их решением было взять в долг из личных средств у самого А. Мищенко. Так решили на собрании учредителей – не бросать же фирму и её работников без копейки. Естественно все юридические формальности займа были соблюдены – сделка была абсолютно прозрачной, и компания получила порядка 10 млн рублей. Чуть позже А. Мищенко вышел из состава учредителей и кроме этого долга никакими договорённостями и отношениями с «Рой-Форт» не был связан.

Компания жила своей жизнью, А. Мищенко своей. К середине 2018 г. долг перед ним погашен не был. 10 млн всё-таки не 100 руб. поэтому А. Мищенко обращается сначала к фирме с претензией, которую проигнорировали, а затем и в суд с требованием взыскать причитающееся с ООО «Рой-Форт». В январе 2019 г. Останкинский суд постановил – требования истца полностью удовлетворить. Ответчик подал на апелляцию, но Мосгорсуд оставил в силе предыдущее решение. А 10 марта 2020 г. ещё и Второй кассационный суд общей юрисдикции оставил в силе их решения и отказал в удовлетворении кассационной жалобы ООО «Рой-форт» в полном объёме.

В странах, где чётко соблюдается субординация между ветвями власти на этом бы всё и закончилось. Но товарищи Красиков и Назаров спешат на помощь.

Новые владельцы ООО «Рой-Форт» В. Ю. Влахно и А. С. Моисеева до того не хотели возвращать долги прежнему учредителю, что начали создавать проблемы Мищенко ещё во время судов. Они понимали, что шансов выиграть дело у них не было, как и доводов не платить долги. Ещё до принятия решения Останкинским судом юристы Влахно и Моисеевой подали заявления о возбуждении уголовного дела в отношении А. В. Мищенко в УВД по СВАО и УВД по ЦАО г. Москвы (8 октября 2018 г. и 27 ноября 2018г. соответственно). Было назначено проведение доследственных проверок. Все проверки с марта по август никаких причин для возбуждения уголовного дела не дали.

Однако исполнительный лист решения, который выдал Мищенко Останкинский суд, похоже, послужил спусковым крючком, и Влахно с Моисеевой идут ва-банк. И с этого момента начинается процесс достойный пера Франца Кафки. 14 августа, без объявления войны, т.е. без каких-либо предварительных повесток о вызове на допрос, в 7 утра одновременно в дома А. Мищенко, О. Трушина (экс-гендиректора «Рой-Форт») и Е. Вахлаковой (экс-главбуха «Рой-Форт») вламываются следователи в сопровождении ОМОНа. Классический приём – ошеломить, не дать опомниться и защититься. При этом ни при обыске, ни в ходе очных ставок и допроса услугами адвоката правоохранители воспользоваться не дали. Ещё в самом начале обысков сотрудники МВД отобрали все средства связи. Сами же обыски никаких результатов не принесли – изъяли у Мищенко копии документов, которые и так уже были в материалах доследственных проверок и Останкинского суда, у О. Трушина забрали старые неработающие мобильные телефоны, а у бывшей супруги Мищенко изъяли видеорегистратор на который был запечатлён ход самого обыска. Затем всех троих по-отдельности, люди, которые представились как сотрудники УВД по ЦАО, почему-то доставляют в УВД СВАО. Там в грубой форме ведутся допросы и очные ставки. Это следующий акт фарса – ничего непонимающих и перепуганных людей заставляют дать показания, которые бы доказывали, что Мищенко якобы использовал подложные документы, чтобы взыскать с «Рой-Форт» 10 млн.

Психологическое давление – приём известный. Тебя обвиняют во всех смертных грехах и обещают строгое наказание. И оформить это – дело времени. Главное пробудить чувство страха пред высшим авторитетом с погонами и полномочиями. Но следователю в общем-то не хочется терять лишнее время, так что можешь рассказать то, что выгодно и якобы известно следствию и тогда по делу пройдёшь как свидетель, не став соучастником. Не готовые к жёсткому прессу и такому блефу обычно начинают говорить то, что хочет слышать следствие. С Е. Вахлаковой получилось именно так. Её продержали у УВД СВАО с 10:00 до 21:00, не давали связаться ни с родственниками, ни с адвокатом, не давали есть, не давали воды, сходить в туалет и подчёркивали, что либо она даёт нужные показания, либо едет в СИЗО. Фактически в обмен на свободу и спасение от психологических пыток, Вахлакова оговорила себя и других. Позже она немедленно обратилась в Прокуратуру г. Москвы и УСБ ГУ МВД России по г. Москве с жалобами и дважды подавала телеграмму в адрес следователя С. Н. Назарова с просьбой передопросить её по обстоятельствам дела. Но уже в присутствии адвоката. Назаров с ней не только не встретился, но и даже не ответил на просьбы. Хохма от Назарова – подопросил и бросил.

Выясняется, что ещё 25 июня 2019 г. было возбуждено уголовное дело по статье мошенничество в отношении неких неустановленных лиц. Мищенко, Трушин и Вахлакова узнали о том, что они свидетели всего этого фарса, когда к ним вломились с обысками.

Но, что очень странно, ещё 23 июня 2019 г. УВД по СВАО г. Москвы на основании материалов проверки УВД по ЦАО, проведённого оперуполномоченным УВД по ЦАО Е. С. Чепиком, вынесло очередное постановление об отказе в возбуждении уголовного дела. Однако на следующий день, 24 июня 2019 г., первый зампрокурора СВАО г. Москвы Н. И. Красиков это постановление отменил и возбудил уголовное дело. На следующий день, 25 июня 2019 г., в 9:00 следователем 4-го отдела следственной части УВД по СВАО ГУ МВД России по г. Москве капитаном юстиции Назаровым С. Н. было возбуждено уголовное дело №11901450002000985 в отношении неустановленных лиц по ч.3 ст.30 ч.4 ст.159 УК РФ.

Возможно ли, чтобы за сутки появились новые обстоятельства и основания для возбуждения уголовного дела? И не написано ли на них «билет Банка России»? Потому что вряд ли это последствия «сиалекса».

В самом тексте постановления о возбуждении уголовного дела написано, что некие неустановленные лица с помощью подложных документов, которые относятся к займу, незаконно требуют деньги с «Рой-Форт». При этом у следствия нет ни самих подложных документов, ни заключения экспертизы о якобы подложности документов. На основании чего тогда заведено уголовное дело? Только заявлений юристов Влахно и Моисеевой?

Более того, оригиналы якобы подложных документов исследовались Останкинским районным судом ещё во время суда между Мищенко и ООО «Рой-Форт». Суд признал их достоверность. Это априори для прокурора и следователя (ст. 90 УПК РФ) означает, что в их подлинности сомневаться не стоит. Но в УВД СВАО и ЦАО живут, похоже, по принципу – «Я здесь закон» и считают себя выше судебной власти наплевав на Конституцию РФ и её гаранта. Вот кто первый в очереди на монополизацию власти.

В итоге 22 августа 2019 г. в Останкинском Отделе судебных приставов был изъят оригинал исполнительного листа, на основании которого осуществлялось исполнительное производство, после чего судебные приставы фактически прекратили работу по взысканию долга. Не это ли было целью – затормозить выплату долга? Недавно, 6 февраля 2020 г. на основании требования руководства ГСУ ГУ МВД России по г. Москве следователь С. Н. Назаров вернул в Останкинский ОСП оригинал исполнительного листа, но с требованием не проводить никаких исполнительных действий. Своим решением он ставит себя выше закона второй раз подряд и ему это сходит с рук. Обычно творить самые странные вещи при королевском дворе можно только шуту. Неужели Назаров метит развлекать самого Президента?

А что прокурор? Как выяснилось, зампрокурора СВАО г. Москвы лично контролирует проведение расследования. Именно он отвечал на все жалобы А. Мищенко, О. Трушина и Е. Вахлаковой, уверяя, что проводил проверку на законность возбуждения этого уголовного дела и ничего криминального не нашёл. Очень неожиданно, но зампрокурора, который и подписал постановление о возбуждении уголовного дела не признал, что он сделал это безосновательно. Всё равно что доверить оценку военных преступлений Германии во Второй Мировой Герингу.

Если официально признать, что дело возбуждено ошибочно, то возникнет ряд вопросов уголовного характера уже к самому прокурору и следователю. Во-первых, на лицо множественные процессуальные нарушения. Так, у следователя не было достаточных данных для возбуждения уголовного дела (ч. 2 ст. 140 УПК). 8-месячные проверки их не выявили и фактически причиной для возбуждения стало самовольное решение зампрокурора СВАО Н. И. Красикова.

Естественно, нарушением УПК является и то, что свидетелей Мищенко А. В., Трушина О. А. и Вахлакову Е. Д. принудительно доставили на допрос без вручения повестки о вызове на допрос. Не говоря уже о препонах со стороны сотрудников УВД, которые не позволили свидетелям вызвать адвоката. Налицо желание именно запугать свидетелей.

Кроме того, ст. 75 УПК РФ не позволяет использовать доказательства, собранные недопустимым образом. А это, к слову, показания, которые взяты без предоставления адвоката и выбитые под давлением следствия.

Ст. 164.1 УПК РФ регламентирует обращение с гаджетами и электронными устройствами. Так, предписано после копирования с них информации, которая нужна для следствия, вернуть телефоны и прочие устройства их владельцам. Но все средства связи и заодно видеорегистратор были просто изъяты. А требования вернуть их проигнорированы.

Это подводит нас уже к нарушению ст. 159 УПК об «Обязательности рассмотрения ходатайства». Так по-прежнему игнорируются просьбы вернуть личные вещи и документы при обыске, которые изъяли у свидетелей. А Е. Вахлакова так и не была удостоена вниманием и повторным допросом от С. Назарова, но уже с адвокатом. Плюс следователь игнорирует просьбу отложить следственные действия в связи с пандемией коронавируса.

Ну и полный венец ­– нарушение сроков предварительного следствия, которое ведётся уже почти 10 месяцев, вместо 2 месяцев согласно ст. 162 УПК. Одноэпизодное дело явно затягивается.

А местами действия правоохранителей вообще можно расценить как уголовные. Ведь сам факт возбуждения дела за мошенничество – это «халатность». Если С. Назаров решил классифицировать получение исполнительного листа как свершение преступления, то почему не действовал раньше и заведя уголовное дело 26 июня ждал до 14 августа. А если уголовное дело было возбуждено после выдачи исполнительного листа, которое состоялось 8 июля 2019 г., то его действия уже можно классифицировать как «служебный подлог». Дело в том, что сам факт выдачи оригинала исполнительного листа не может являться завершением уголовного преступления по статье мошенничество. Это из постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2007 г. № 51. На самом деле Мищенко должен был сначала деньги получить, то есть реально начать ими пользоваться, чтобы его честные действия хоть как-то притянуть за уши к уголовной статье. Трудно поверить, что об этом не знают зампрокурора и следователь. Значит действуют сознательно?

Кроме того, нарушена ст. 315 УК РФ «Неисполнение приговора суда, решения суда или иного судебного акта», после того как произошла выемка оригинала исполнительного листа. Без него взыскание долга было невозможным. А то, как получали показания Вахлаковой вполне можно записать под ч. 2 и ч. 4 ст. 309 УК РФ «Подкуп или принуждение к даче показаний или уклонению от дачи показаний либо к неправильному переводу».

Обычная судебная история со взысканием долга силами Назарова и Красикова неожиданно превратилась в сплошной абсурд. Возможно, их жизненное кредо: «Мы рождены чтобы Кафку сделать былью». И хорошо, когда люди это всё же делают на сцене, а не при исполнении служебного долга. Редакция газеты очень надеется, что МВД не станет «приютом комедиантов» и руководство примет меры, которые предотвратят ущерб имиджу столь серьёзного, уважаемого и важного для страны ведомства.

Егор КАГАРЛИЦКИЙ