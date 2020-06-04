Коронавирус 4 июня: можно ли избежать второй волны заболевания и когда возобновят работу кафе и рестораны

К утру 4 июня в мире коронавирус диагностирован у 6 615 317 человек. Погибли 389 738 зараженных, выздоровели 3 171 134. Самые актуальные новости в материале «Аргументов недели».
- Врач-инфекционист убеждена, что избежать второй волны коронавируса практически невозможно. Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трофимова сказала, что вспышки инфекции будут зависеть от погоды летом. По словам доктора, часть россиян переболела COVID-19, интенсивность второй волны должна быть ниже.
- Мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что, скорее всего, россияне смогут вернуться к прежнему образу жизни через год. А отмена ограничений будет зависеть от сроков начала массовой вакцинации от коронавируа. «Сколько нам ходить в масках — во многом будет зависеть от сроков появления массовой вакцины. По разным оценкам, от октября до февраля следующего года», — сказал Собянин.
- Стало известно, какие симптомы COVID-19 проявляются у домашних животных. У них может повышаться температура, появляться выделения из носа и глаз. В ряде случаев – рвота и диарея.
- Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко рассказал, когда в России могут возобновить работу кафе и рестораны. В эфире телепередачи "Между тем" эксперт заявил, что если наладится погода и наступит поздняя весна, а впоследствии и лето, тогда в стране "быстренько откажутся" от ограничений в работе заведений.
- Россияне на самоизоляции стали покупать водку в большой таре. В апреле продажа этого алкоголя свыше 1 л увеличилась на 19% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, пишут «Ведомости». Исследование учитывало продажи в городах России с населением от 10 тыс. человек.