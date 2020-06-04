Врач-инфекционист считает, что сроки второй волны коронавируса COVID-19 зависят от погоды

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4 июня 2020, 08:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Konstantin Kokoshkin, globallookpress.com

Заведующая инфекционным отделением ЦКБ управделами президента Екатерина Трифонова убеждена, что избежать второй волны новой коронавирусной инфекции практически невозможно, в сроки вспышки будут зависеть от погоды летом.

Врач-инфекционист объяснила, что начнется ли вторая волна осенью или может начаться даже пораньше, будет зависеть, какое будет лето - холодное или жаркое, и от того, насколько быстро мы перейдем к обычному образу жизни, и как скоро будут сняты меры по ограничениям.

По мнению Трифоновой, так как часть россиян переболела COVID-19, интенсивность второй волны должна быть ниже. Доктор считает, что с учетом новизны вируса и низкой доли населения, имеющей иммунитет к нему, избежать второй волны COVID-19 нельзя.

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