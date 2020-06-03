Мурашко назвал показания к госпитализации больных коронавирусом

Аргументы Недели → Общество 13+

3 июня 2020, 22:06 [ «Аргументы Недели» ]

Скорые, фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Если при амбулаторном лечении на третьи сутки у пациента с COVID-19 сохраняется высокая температура, то медики должны принять решение о госпитализации, заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

"Если находясь на амбулаторном лечении на третьи сутки все-таки сохраняется высокая температура и появляются симптомы утяжеления заболевания, то обязательно медицинские работники должны принять решение о госпитализации", - сказал Мурашко в интервью Первому каналу.

В больнице надо увеличить оказываемую медицинскую помощь, лекарственную терапию и провести диагностические процедуры для избежания тяжелых последствий.

"Потому что мы видим сегодня, что своевременное и грамотное, тактически выстроенное лечение позволяет профилактировать негативные исходы, осложнения и добиться выздоровления в очень короткий промежуток времени", - отметил министр.

Медики выявили признак, позволяющий распознать течение заболевания коронавирусом у человека.