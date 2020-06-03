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Медики выявили признак, позволяющий распознать течение заболевания коронавирусом у человека

, 16:42 [ «Аргументы Недели» ]

Медики выявили признак, позволяющий распознать течение заболевания коронавирусом у человека
врачи, фото: pexels.com

Европейские медики выявили признак, связанный с наличием в крови человека определенных белковых биомаркеров. Исследователи Института Фрэнсиса Крика в Великобритании совместно с учеными из Германии считают, что по этим биомаркерам можно определять, как будет развиваться у человека заражение коронавирусом COVID-19, будет у пациента легкая, средняя или тяжелая форма заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает kp.ru.

Ученые заявили, что нашли 27 биомаркеров, которые могут присутствовать у больных коронавирусной инфекцией.  Биолог Кристоф Месснер считает, что теперь можно разработать уникальный тест, помогающий врачам предсказать, может ли состояние пациента с COVID-19 стать критическим или нет. Это будет неоценимая информация для врачей, так как они смогут управлять заболеванием, оперативно назначать лечение.

Стало известно, что инфицированные SARS-CoV-2 по-разному переносят болезнь. Некоторые люди заражены, но у них нет вообще никаких симптомов, у других - высоченная температура, озноб, лихорадка, пневмония с серьезным повреждением легких, полная потеря обоняния.

Министерство здравоохранения РФ обновило временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19.

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