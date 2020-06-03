Минздрав обновил рекомендации по профилактике, диагностике и лечению COVID-19

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3 июня 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Минздрав РФ

таблетки, фото: pixabay.com

Министерство здравоохранения РФ обновила временные методические рекомендации по профилактике, диагностике и лечению коронавирусной инфекции COVID-19. В новой версии рекомендаций Минздрава представлены новые схемы лечения COVID-19 с применением новейших лекарственных средств. Документ размещен на сайте ведомства.

В седьмой версии методических рекомендаций по лечению COVID-19 указан обновленный список возможных к назначению лекарств для лечения заболевания. Для лечения взрослых он включает фавипиравир, гидроксихлорохин, мефлохин, азитромицин, лопинавир плюс ритонавир, рекомбинантный интерферон бета-1b и рекомбинантный интерферон альфа, умифеновир. В списке препаратов упреждающей противовоспалительной терапии — тоцилизумаб, сарилумаб, олокизумаб, канакинумаб, барицитониб, тофацитиниб.