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Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса у взрослых

, 15:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Минздрав

Минздрав расширил список лекарств для лечения коронавируса у взрослых
лаборатория, Agvi Firdaus / Sijori Images

Днем в среду, 3 июня, стало известно, что Министерство здравоохранения Российской Федерации расширило список лекарств для лечения коронавируса нового типа у взрослых пациентов. В него вошли 15 препаратов.

Согласно последней информации, в данный список были включены 15 препаратов, причем два из них следует применять одновременно. В Минздраве также утвердили седьмую версию методических рекомендаций по лечению коронавируса. Документ был создан на базе российского и зарубежного клинического опыта.

Напомним, с начала пандемии COVID-19 на территории Российской Федерации заболевание диагностировали у 432 277 человек, 5 215 пациентов с диагнозом "коронавирусная инфекция" скончались, более 195 тысяч инфицированных вылечились.

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