Стало известно, какие симптомы COVID-19 проявляются у домашних животных

Аргументы Недели → Здоровье 13+

3 июня 2020, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

кошка, pixabay.com

Специалисты научных центров Россельхознадзора рассказали о симптомах коронавируса нового типа у домашних животных. Данной болезни подвержены наиболее популярные среди людей питомцы – собаки и кошки.

По словам специалистов, собаки чаще переносят COVID-19 без каких-либо внешних симптомов.

Кошки в свою очередь могут чихать и даже кашлять. У этих домашних животных может повышаться температура, появляться выделения из носа и глаз. В ряде случаев коронавирус нового типа у питомцев может иметь симптомы острой кишечной инфекции – рвоту и диарею.