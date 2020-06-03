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Стало известно, какие симптомы COVID-19 проявляются у домашних животных

, 16:28 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Стало известно, какие симптомы COVID-19 проявляются у домашних животных
кошка, pixabay.com

Специалисты научных центров Россельхознадзора рассказали о симптомах коронавируса нового типа у домашних животных. Данной болезни подвержены наиболее популярные среди людей питомцы – собаки и кошки.

По словам специалистов, собаки чаще переносят COVID-19 без каких-либо внешних симптомов.

Кошки в свою очередь могут чихать и даже кашлять. У этих домашних животных может повышаться температура, появляться выделения из носа и глаз. В ряде случаев коронавирус нового типа у питомцев может иметь симптомы острой кишечной инфекции – рвоту и диарею.

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