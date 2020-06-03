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В США выявили первый случай COVID-19 у собаки

, 15:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

В США выявили первый случай COVID-19 у собаки
немецкая овчарка, pixabay.com

Лаборатория национальной ветеринарной службы министерства сельского хозяйства США сообщила о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом нового типа на территории страны у собаки.

Положительный тест на COVID-19 был получен у немецкой овчарки в штате Нью-Йорк. Животное было направлено на обследование в частную ветклинику, так как у него выявили признаки респираторного заболевания. Впоследствии анализы отправили в лабораторию, специалисты которой подтвердили у собаки коронавирус нового типа.

Подчеркивается, что у одного из хозяев питомца также была подтверждена коронавирусная инфекция. Вместе с немецкой овчаркой в доме живет еще одна собака. Тест на антитела к вирусу у животного дал положительный результат, однако симптомов болезни у него не наблюдалось.

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