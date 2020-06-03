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В Минздраве назвали атипичные симптомы COVID-19 у пожилых людей

, 15:16 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Минздрав

В Минздраве назвали атипичные симптомы COVID-19 у пожилых людей
врач, Lev Radin/Keystone Press Agency

В Министерстве здравоохранения Российской Федерации в среду, 3 июня, заявили, что COVID-19 у пожилых людей может протекать атипично. В ведомстве назвали симптомы болезни у граждан старшего возраста.

В методических рекомендациях Минздрава по лечению коронавирусной инфекции уточняется, что у пожилых пациентов могут не вознакать лихорадка, одышка или кашель. Симптомы могут быть легкими и не соответствовать действительной тяжести течения болезни.

У граждан старшего возраста при COVID-19 могут наблюдаться падения, конъюнктивит, бред, тахикардия и снижение артериального давления.

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