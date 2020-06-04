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Население Москвы: численность, гендерная и возрастная структура, прогноз до 2024 года

Экспертная оценка и прогноз демографической ситуации в России до 2024 года

, 18:39 [ «Аргументы Недели» ]

Население Москвы: численность, гендерная и возрастная структура, прогноз до 2024 года
фото: соцсети
Аналитический Центр Института Цифровых Трансформаций и Исследований Экономических Трендов дал оценку и прогноз изменениям численности населения, возрастной структуры, наличию трудовых ресурсов в Москве до 2024 года. Город по численности населения занимает 1 место среди регионов РФ. 
Экспертное резюме:
Город Москва по численности населения занимает 1 место среди регионов РФ.
Прогнозируется дальнейший рост численности населения региона. Темпы роста будут постепенно сокращаться, но останутся достаточно высокими: от  88 тыс. чел. в 2020 г. до 58 тыс. чел. в 2024 г.
Основная причина роста численности населения региона – положительный миграционный прирост как от межрегиональной, так и внешней миграции, который будет постепенно сокращаться с  98 тыс. чел.  в 2020 г. до 95 тыс. чел.  в 2024 г. Наибольшее количество внешних мигрантов прибывают в регион из Украины, Молдовы и Армении.
Сдерживающим фактором роста численности населения региона является естественная убыль. Отрицательный естественный прирост будет нарастать с 13 тыс. чел. в 2020 г. до 38 тыс. чел. в 2024 г.
Регион занимает 34 место по разнице численности женщин и мужчин из-за более высокой продолжительности жизни женщин. В перспективе продолжительность жизни мужчин будет расти, что приведет к сокращению гендерной разницы.
На фоне растущей численности населения и повышения пенсионного возраста в регионе увеличится численность населения трудоспособного возраста. К 2024 году его доля увеличится на 1,5% и будет больше на 428 тыс. чел.
Прогнозируется, что из Москвы будет выбывать меньше жителей, чем прибывать. Прогнозируется, что положительный миграционный прирост будет сокращаться с 85 тыс. чел. в 2020 г. до 82 тыс. чел. в 2024 г., но оставаться очень высоким. 
Основные причины выбытия – выезд жителей в «домашний» регион пребывания после окончания учебы, временной работы и т.п. Выбытие в Московскую область в большей степени обусловлено наличием в регионе более дешевого жилья.
57% выбывающих из региона остаются в ЦФО.  14% выбывают в ПФО, 9% - в ЮЗФО, далее следуют -  СКФО и  СЗФО – 5,5% и 5,4% соответственно.
Основные регионы выбытия – это  близлежайшие регионы ЦФО и СЗФО (Московская, Тверская, Тульская, Калужская области и др., Санкт-Петербург), откуда достаточно высоко прибытие; теплые регионы ЮФО (Краснодарский край и др.). Будет нарастать выбытие из Москвы в область на фоне развития инфраструктуры региона и рынка труда в связи с более доступным жильем в области по сравнению с городом.
Москва привлекательна не только для граждан бывших советских республик, но и для российских жителей большинства регионов РФ из-за очень высокого уровня доходов населения, хорошо развитой инфраструктуры, развитого рынка труда. По данным прогноза Минэкономразвития, в регионе прогнозируется наиболее высокий рост инвестиций в основной капитал в ЦФО, и регион станет лидером промышленного производства в ближайшей перспективе. 
Основные регионы, откуда прибывают в регион: преимущественно регионы ЦФО, а также регионы ПФО и ЮФО. Наибольшее количество прибывают в Москву из Московской области преимущественно из-за возможности получения в столицы
качественного образования, высокодоходной работы, а также более комфортных условий проживания – развитая социальная и городская инфраструктура. 
В прогнозе прибытие в Москву из регионов ЦФО и ЮФО, ПФО будет высоким, особенно из регионов с низким уровнем доходов.
Экспертная оценка и прогноз демографической ситуации в Смоленской области.

Как изменяется демографическая ситуация в целом по России можно прочитать по ссылке.
АОл

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