Население Смоленской области: численность, гендерная и возрастная структура, прогноз до 2024 года

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2 июня 2020, 19:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Аналитический Центр Института Цифровых Трансформаций и Исследований Экономических Трендов дал оценку и прогноз изменениям численности населения, возрастной структуры, наличию трудовых ресурсов в Смоленской области до 2024 года. Область по численности населения занимает 57 место среди регионов РФ.

Экспертное резюме:

Прогнозируется дальнейшее ежегодное сокращение численности населения региона. Темпы сокращения будут увеличиваться с 7,9 чел. тыс. в 2020 г. до 9,4 чел. тыс. в 2024 г.

Основная причина сокращения численности населения региона – отрицательный естественный прирост, который будет нарастать ежегодно с 6,8 тыс. чел в 2020 г. до 7,8 тыс. чел.

Сдерживающим фактором в сокращении численности будет положительный прирост от межрегиональной миграции. Смоленская область - приграничный регион с Белоруссией, который и будет обеспечивать основной положительный приток мигрантов.

Усиливать тренд будет отрицательная межрегиональная миграция из-за невысокого уровня доходов населения (43 место в РФ). В прогнозе с улучшением экономической ситуации в регионе отрицательный межрегиональный прирост сократится на 9,5%.

Регион занимает 45 место по разнице численности женщин и мужчин. Гендерная разница к 2024 г. сократится на фоне роста продолжительности жизни мужчин и притока мужского населения из других регионов РФ.

На фоне сокращения численности населения региона из-за естественной убыли, а также по причине проживания в регионе более возрастного населения (74 место по среднему возрасту в РФ), произойдет падение численности населения трудоспособного возраста на 12 тыс. чел., несмотря на повышение пенсионного возраста.

Прогнозируется, что из Смоленской области будет выбывать больше жителей, чем прибывать. Прогнозируется, что отрицательный внутренний миграционный прирост будет составлять 3,5-4,2 тыс. чел. в год.

Основная причина выбытия – невысокие доходы населения в регионе. Миграционная убыль населения будет медленно сокращаться на фоне роста более высокими темпами ВРП региона по сравнению с другими регионами ЦФО, по данным прогноза Минэкономразвития.

84% выбывающих из региона остаются в ЦФО. 8% выбывают в СЗФО, 3% - в ЮФО, далее следуют - ПФО и ДФО – 2,2% и 1% соответственно.

Основные регионы выбытия – это близлежайшие регионы ЦФО (Брянская, Калужская области и др.), а также регионы с высоким доходом - Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Будет нарастать выбытие в регионы с более высоким доходом, при этом Санкт-Петербург и Москва постепенно будут уступать по количеству выбывших Ленинградской и Московской областям, где уровень дохода постепенно будет сравниваться с городами, а доступность «дешевого» жилья будет выше.

Смоленская область привлекательна больше для граждан бывших советских республик, чем для жителей российских регионов.

Основные регионы, откуда прибывают в регион: высок обратный миграционный поток из регионов-выбытия - Москвы и Московской области, г.Санкт-Петербург, Брянской, Калужской и других областей. Возвращается как молодежь, которая получила высшее образование, так люди среднего возраста, уехавшие на заработки в эти регионы. В приграничный регион РФ мигрируют также жители из Калининградской, Псковской области, жители северных регионов – из Мурманской области.

В прогнозе межрегиональная миграция будет нарастать с регионами, имеющими более высокий доход. Чем выше поток выбытия из Рязанской области в регион РФ (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Калужская, Брянская область и др.), тем выше и поток прибытия из данного региона.

Экспертная оценка и прогноз демографической ситуации в Орловской области.



Как изменяется демографическая ситуация в целом по России можно прочитать по ссылке.