Население Орловской области: численность, гендерная и возрастная структура, прогноз до 2024 года

Аргументы Недели → Общество 13+

2 июня 2020, 10:53 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Аналитический Центр Института Цифровых Трансформаций и Исследований Экономических Трендов дал оценку и прогноз изменениям численности населения, возрастной структуры, наличию трудовых ресурсов в Орловской области до 2024 года. Область по численности населения занимает 64 место среди регионов РФ.

Экспертное резюме:

Прогнозируется дальнейшее ежегодное сокращение численности населения региона. Темпы сокращения будут колебаться в районе 7,4-7,6 тыс. чел. в год.

Основная причина сокращения численности населения региона – отрицательный естественный прирост, который будет нарастать ежегодно с 5,2 млн чел в 2020 г. до 5,4 млн чел. в 2024 г. Второй по значимости фактор влияния – отрицательный межрегиональный прирост, который составляет -3,9-4 тыс. чел в год. В регионе неблагоприятная экологическая ситуация, четвертый по зараженности радиацией регион РФ в результате чернобыльской аварии.

Сдерживающим фактором в сокращении численности будет положительный прирост от международной миграции. Основной приток в регион наблюдался из соседней Украины, который постепенно будет сокращаться. При этом миграция из стран Азии останется на высоком уровне.

Регион занимает 4 место по разнице численности женщин и мужчин. Гендерная разница будет увеличиваться в связи с более высоким выбытием из региона мужчин.

На фоне сокращения численности населения региона из-за естественной убыли и высокого выбытия из региона молодого населения, а также по причине проживания в регионе более возрастного населения (76 место по среднему возрасту в РФ), произойдет падение численности населения трудоспособного возраста на 9 тыс. чел., несмотря на повышение пенсионного возраста.

Прогнозируется, что из Орловской области будет выбывать больше жителей, чем прибывать. Прогнозируется, что отрицательный внутренний миграционный прирост будет составлять 3,8-4,0 тыс. чел. в год.

Основная причина выбытия – неблагоприятная экологическая ситуация по радиоактивной зараженности в регионе.

86% выбывающих из региона остаются в ЦФО. 5,3% выбывают в СЗФО, 3% - в ЮФО, далее следуют - ПФО и ДФО – 1,6% и 1,2% соответственно.

Основные регионы выбытия – это близлежайшие регионы ЦФО (Брянская, Курская области и др.), а также регионы с высоким доходом - Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Будет нарастать выбытие в регионы с более высоким доходом, при этом Санкт-Петербург и Москва постепенно будут уступать по количеству выбывших Ленинградской и Московской областям, где уровень дохода постепенно будет сравниваться с городами, а доступность «дешевого» жилья будет выше.



В Орловской области наиболее низкий уровень дохода населения среди регионов ЦФО, ниже только в Костромской, Ивановской и Владимирской областях, поэтому регион мало привлекателен для прибытия в него жителей из других регионов ЦФО.

Основные регионы, откуда прибывают в регион: высок обратный миграционный поток из регионов-выбытия - Москвы и Московской области, г.Санкт-Петербург, Курской, Брянской и других областей. Возвращается как молодежь, которая получила высшее образование, так люди среднего возраста, уехавшие на заработки в эти регионы.

В прогнозе межрегиональная миграция будет нарастать с регионами, имеющими более высокий доход. Чем выше поток выбытия из Орловской области в регион РФ (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Белгородская область и др.), тем выше и поток прибытия из данного региона.

Экспертная оценка и прогноз демографической ситуации в Московской области.



Как изменяется демографическая ситуация в целом по России можно прочитать по ссылке.