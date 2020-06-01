Население Московской области: численность, гендерная и возрастная структура, прогноз до 2024 года

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1 июня 2020, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Аналитический Центр Института Цифровых Трансформаций и Исследований Экономических Трендов дал оценку и прогноз изменениям численности населения, возрастной структуры, наличию трудовых ресурсов в Московской области до 2024 года. Область по численности населения занимает второе место среди регионов РФ.



Экспертное резюме:





Прогнозируется дальнейший рост численности населения региона. Темпы роста будут постепенно сокращаться, но останутся достаточно высокими: от 70 тыс. чел. в 2020 г. до 52 тыс. чел. в 2024 г.





Основная причина роста численности населения региона – положительный миграционный прирост как от межрегиональной, так и внешней миграции, который будет постепенно сокращаться с 85 тыс. чел. в 2020 г. до 80 тыс. чел. в 2024 г.





Сдерживающим фактором роста численности населения региона является естественная убыль. Отрицательный чел. в 2020 г.до 28 тыс. чел. в 2024 г.





Регион занимает 38 место по разнице численности женщин и мужчин из-за более высокой продолжительности жизни женщин. В перспективе продолжительность жизни мужчин будет расти, что приведет к сокращению гендерной разницы .





На фоне растущей численности населения и повышения пенсионного возраста в регионе увеличится численность населения трудоспособного возраста. К 2024 году его доля увеличится на 2,6% и будет больше на 388 тыс. чел.











Прогнозируется, что из Московской области будет выбывать меньше жителей, чем прибывать.



Положительный миграционный прирост будет сокращаться с 70 тыс. чел. в 2020 г. до 67,5 тыс. чел. в 2024 г., но оставаться очень высоким.



Основные причины выбытия – возвращение жителей в свои регионы обратно после учебы, временной работы и т.д., а также переезд в регионы с более теплым климатом и высоким доходом (Краснодарский край).

76% выбывающих из региона остаются в ЦФО. 8% выбывают в ПФО, 5% - в ЮЗФО, далее следуют - СКФО и УФО – 3,5% и 2,3% соответственно.



Основные регионы выбытия – это близлежайшие регионы ЦФО (Тверская, Рязанская, Тульская, Калужская, Владимирская области и др.), откуда достаточно высоко прибытие; теплые регионы ЮФО (Краснодарский край и др.), а также Москва.



Будет нарастать выбытие из Московской области в Москву в связи с более высоким уровнем доходов в столице и более высоким предложением высокооплачиваемых рабочих мест.









Московская область привлекательна не только для граждан бывших советских республик, но и для российских жителей большинства регионов РФ из-за очень высокого уровня доходов населения, хорошо развитой инфраструктуры, развитого рынка труда.



По данным прогноза Минэкономразвития, в регионе прогнозируется наиболее высокий рост инвестиций в основной капитал в ЦФО, и регион станет лидером промышленного производства в ближайшей перспективе.



Основные регионы, откуда прибывают в регион: преимущественно регионы ЦФО, а также регионы ПФО и ЮФО. Наибольшее количество прибывают в Московскую область из столицы преимущественно из-за возможности приобретения более дешевого жилья, чем в городе.



В прогнозе прибытие в Московскую область из регионов ЦФО и ЮФО будет высоким, особенно из регионов с низким уровнем доходов.







Экспертная оценка и прогноз демографической ситуации в Липецкой области.



Как изменяется демографическая ситуация в целом по России можно прочитать по ссылке.



