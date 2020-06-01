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Население Московской области: численность, гендерная и возрастная структура, прогноз до 2024 года

Экспертная оценка и прогноз демографической ситуации в России до 2024 года

, 20:26 [ «Аргументы Недели» ]

Население Московской области: численность, гендерная и возрастная структура, прогноз до 2024 года
фото: соцсети

Аналитический Центр Института Цифровых Трансформаций и Исследований Экономических Трендов дал оценку и прогноз изменениям численности населения, возрастной структуры, наличию трудовых ресурсов в Московской области до 2024 года. Область по численности населения занимает второе место среди регионов РФ.

Экспертное резюме:

  • Прогнозируется дальнейший рост численности населения региона. Темпы роста будут постепенно сокращаться, но останутся достаточно высокими: от  70 тыс. чел. в 2020 г. до 52 тыс. чел. в 2024 г.

  • Основная причина роста численности населения региона – положительный миграционный прирост  как от межрегиональной, так и внешней миграции, который будет постепенно сокращаться с  85 тыс. чел. в 2020 г. до 80 тыс. чел. в 2024 г.

  • Сдерживающим фактором роста численности населения региона является естественная убыль. Отрицательный чел. в 2020 г.до 28 тыс. чел. в 2024 г.

  • Регион занимает 38 место по разнице численности женщин и мужчин из-за более высокой продолжительности жизни женщин. В перспективе продолжительность жизни мужчин будет расти, что приведет к сокращению гендерной разницы.

  • На фоне растущей численности населения и повышения пенсионного возраста в регионе увеличится численность населения трудоспособного возраста. К 2024 году его доля увеличится на 2,6% и будет больше на 388 тыс. чел.




Прогнозируется, что из Московской области будет выбывать меньше жителей, чем прибывать.  

Положительный миграционный прирост будет сокращаться с 70 тыс. чел. в 2020 г. до 67,5 тыс. чел. в 2024 г., но оставаться очень высоким.

Основные причины выбытия – возвращение жителей в свои регионы обратно после учебы, временной работы и т.д., а также переезд в регионы с более теплым климатом и высоким доходом (Краснодарский край).
76% выбывающих из региона остаются в ЦФО.  8% выбывают в ПФО, 5% - в ЮЗФО, далее следуют -  СКФО и  УФО – 3,5% и 2,3% соответственно.

Основные регионы выбытия – это  близлежайшие регионы ЦФО (Тверская, Рязанская, Тульская, Калужская, Владимирская области и др.), откуда достаточно высоко прибытие; теплые регионы ЮФО (Краснодарский край и др.), а также Москва.

Будет нарастать выбытие из Московской области в Москву в связи с более высоким уровнем доходов в столице и более высоким предложением высокооплачиваемых рабочих мест.



Московская область привлекательна не только для граждан бывших советских республик, но и для российских жителей большинства регионов РФ из-за очень высокого уровня доходов населения, хорошо развитой инфраструктуры, развитого рынка труда.

По данным прогноза Минэкономразвития, в регионе прогнозируется наиболее высокий рост инвестиций в основной капитал  в ЦФО, и регион станет лидером промышленного производства в ближайшей перспективе.

Основные регионы, откуда прибывают в регион: преимущественно регионы ЦФО, а также регионы ПФО и ЮФО. Наибольшее количество прибывают в Московскую область из столицы преимущественно из-за возможности приобретения более дешевого жилья, чем в городе.

В прогнозе прибытие в Московскую область из регионов ЦФО и ЮФО будет высоким, особенно из регионов с низким уровнем доходов.



Экспертная оценка и прогноз демографической ситуации в Липецкой области.

Как изменяется демографическая ситуация в целом по России можно прочитать по ссылке.

МК

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