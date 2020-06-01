Население Липецкой области: численность, гендерная и возрастная структура, прогноз до 2024 года

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1 июня 2020, 16:03 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Аналитический Центр Института Цифровых Трансформаций и Исследований Экономических Трендов дал оценку и прогноз изменениям численности населения, возрастной структуры, наличию трудовых ресурсов в разрезе Липецкой области до 2024 года. Область по численности населения занимает 44 место среди регионов РФ.



Экспертное резюме:

Прогнозируется дальнейшее ежегодное сокращение численности населения региона. Темпы сокращения ежегодно будут увеличиваться с 6,9 тыс. в 2020 г. до 8,3 тыс. в 2024 г.





Основная причина сокращения численности населения региона – отрицательный естественный прирост, который будет нарастать ежегодно с 7,3 тыс. чел в 2020 г. до 8,4 тыс. в 2024 г. Сдерживать сокращение численности населения будет внешняя миграции населения. Но положительный прирост будет ежегодно сокращаться: с 1,5 тыс. чел. в 2020 г. до 200 чел. в 2024 г. Благоприятствуют миграции в регион благоприятный климат и высокий уровень доходов населения (24 место в РФ). Наибольшее количество внешних мигрантов прибывают в регион из Казахстана, Таджикистана и Армении.





С улучшением экономической ситуации в регионе выбытие из региона жителей будет сокращаться: с 1 тыс. чел. в 2020 г. до 200 чел. в 2024 г.





Регион занимает 14 место по разнице численности женщин и мужчин, которая сохранится до 2024 г. практически без изменений.





Несмотря на сокращение численности населения региона, сокращение численности населения трудоспособного возраста не произойдет из-за повышения пенсионного возраста. К 2024 году его доля увеличится на 2% и будет больше на 2 тыс. чел.

Прогнозируется, что из Липецкой области будет выбывать больше жителей, чем прибывать.



Отрицательный внутренний миграционный прирост ежегодно будет сокращаться с 1,5 тыс. чел. В 2020 г. до 200 чел в 2024 г. По данным прогноза Минэкономразвития, в регионе прогнозируется средний рост инвестиций в основной капитал в ЦФО и средние темпы роста промышленного производства в ЦФО.



Основная причина выбытия – переезд жителей в регионы с более высоким уровнем доходов (Москва, Санкт-Петербург, Московская область, Воронежская область, Краснодарский край и другие).



87% выбывающих из региона остаются в ЦФО. 4% выбывают в СЗФО, 3% - в ЮФО, далее следуют - ПФО и СКФО – 1,7% и 0,9% соответственно.



Основные регионы выбытия – это близлежайшие регионы ЦФО (Воронежская область и др.), теплые регионы ЮФО (Краснодарский край и др.), а также регионы с высоким доходом - Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Будет нарастать выбытие в регионы с более высоким доходом.

Липецкая область привлекательна не только для граждан бывших советских республик, но и для российских жителей ряда соседних регионов.



Основные регионы, откуда прибывают в регион: высок обратный миграционный поток из регионов-выбытия - Москвы и Московской области, г.Санкт-Петербург, Воронежской и других областей. Возвращается как молодежь, которая получила высшее образование, так люди среднего возраста, уехавшие на заработки в эти регионы. Также в регион приезжают из других, в основном близлежащих, регионов ЦФО с более низким уровнем доходов –Тамбовской, Тульской и других областей. Регион привлекателен для жителей северных регионов РФ – Мурманской области и других.



В прогнозе межрегиональная миграция будет нарастать с регионами, имеющими более высокий доход. Чем выше поток выбытия из Липецкой области в регион РФ (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Воронежская область и др.), тем выше и поток прибытия из данного региона.



Экспертная оценка и прогноз демографической ситуации в Курской области.



Как изменяется демографическая ситуация в целом по России можно прочитать по ссылке.