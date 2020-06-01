Население Курской области: численность, гендерная и возрастная структура, прогноз до 2024 года

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1 июня 2020, 14:08 [ «Аргументы Недели» ]

фото: соцсети

Аналитический Центр Института Цифровых Трансформаций и Исследований Экономических Трендов дал оценку и прогноз изменениям численности населения, возрастной структуры, наличию трудовых ресурсов в Курской области до 2024 года. Область по численности населения занимает 46 место среди регионов РФ.



Экспертное резюме:





Прогнозируется дальнейшее ежегодное сокращение численности населения региона. Темпы сокращения ежегодно будут увеличиваться с 7 тыс. чел. в 2020 г. до 8,5 тыс. чел. в 2024 г.





Основная причина сокращения численности населения региона – отрицательный естественный прирост , который будет нарастать ежегодно с 6,8 тыс. чел в 2020 г. до 8 тыс. чел. в 2024 г.





Усиливать тренд будет отрицательная межрегиональная миграция. Выбытие будет превышать прибытие на 400 чел. в 2020 г. до 1 тыс. чел. в 2024 г. В регионе неблагоприятная экологическая ситуация , шестой по зараженности радиацией регион РФ в результате чернобыльской аварии на АЭС.





По уровню дохода регион занимает 36 место в РФ, доходы будут расти в перспективе , поэтому численность населения в большей степени будет определяться естественной убылью, а не миграцией.





Регион занимает 9 место по разнице численности женщин и мужчин, которая сохранится до 2024 г. без изменений.





На фоне сокращения численности населения региона из-за естественной убыли, а также по причине проживания в регионе более возрастного населения (70 место по среднему возрасту в РФ), произойдет падение численности населения трудоспособного возраста на 6 тыс. чел., несмотря на повышение пенсионного возраста.









Прогнозируется, что из Курской области будет выбывать больше жителей, чем прибывать.



Отрицательный внутренний миграционный прирост будет нарастать с 400 чел. в 2020 г. до 1,0 тыс. чел. в 2024 г.



Основная причина выбытия – неблагоприятная экологическая ситуация по радиоактивной зараженности в регионе. По данным прогноза Минэкономразвития, регион будет отставать от других регионов ЦФО по темпам роста ВРП, что также будет увеличивать отток населения из региона.



86% выбывающих из региона остаются в ЦФО. 5,5% выбывают в СЗФО, 3% - в ЮФО, далее следуют - ПФО и ДФО – 1,6% и 1,2% соответственно.



Основные регионы выбытия – это близлежайшие регионы ЦФО (Белгородская, Воронежская области и др.), а также регионы с высоким доходом - Москва и Московская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область. Будет нарастать выбытие в регионы с более высоким доходом, при этом Санкт-Петербург и Москва постепенно будут уступать по количеству выбывших Ленинградской и Московской областям, где уровень дохода постепенно будет сравниваться с городами, а доступность «дешевого» жилья будет выше.







Курская область привлекательна не только для граждан бывших советских республик, но и для российских жителей ряда соседних регионов.



Основные регионы, откуда прибывают в регион: высок обратный миграционный поток из регионов-выбытия - Москвы и Московской области, г.Санкт-Петербург, Белгородской и других областей. Возвращается как молодежь, которая получила высшее образование, так люди среднего возраста, уехавшие на заработки в эти регионы. Также в регион приезжают из других, в основном близлежащих, регионов ЦФО с более низким уровнем доходов – Орловской, Брянской и других областей.



В прогнозе межрегиональная миграция будет нарастать с регионами, имеющими более высокий доход. Чем выше поток выбытия из Курской области в регион РФ (Москва, Московская область, Санкт-Петербург, Белгородская область и др.), тем выше и поток прибытия из данного региона.











Экспертная оценка и прогноз демографической ситуации в Костромской области.



Как изменяется демографическая ситуация в целом по России можно прочитать по ссылке.

